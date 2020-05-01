بسبب رامز.. مهلة 6 أشهر لـMBC

2020/05/01 | 01:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، اليوم الخميس، بيانا بشأن برنامج “رامز مجنون رسمي”، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قناة “إم بي سي مصر”.وقال المجلس، في بيانه، إنه “تابع ما أثير خلال الأيام الماضية حول البرنامج الذي يقدمه رامز محمد جلال أحمد توفيق، وشهرته رامز جلال، والذي يُعرض على قناة MBC […]

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