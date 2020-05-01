2020/05/01 | 01:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الاستخبارات السعودي الأسبق، الأمير “تركي الفيصل” عن وجود أقل من 20 أميرا فقط مصابين بفيروس “كورونا” المستجد “كوفيد-19″، مكذبا في الوقت ذاته ما أوردته صحيفة “نيويورك تايمز” في هذا الصدد بإصابة أكثر من 150 أميرا بالوباء.جاء ذلك في مقال تحت عنوان “خواطر كورونية (2)”، كتبه “الفيصل” ونشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (20 أميراً سعودياً مصابون بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (20 أميراً سعودياً مصابون بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).