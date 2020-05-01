2020/05/01 | 01:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مجلة “فوشيا” الفنية عن مصدر مطلع في الوسط الفني، عن إتمام زواج الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ومواطنها الفنان أحمد العوضي، بشكل سري بعيدًا عن وسائل الإعلام.وأضاف المصدر أن ياسمين وأحمد تزوجا بالفعل قبل بدء شهر رمضان بأيام قليلة، دون الكشف عن الأمر حتى لأقرب أصدقائهما، وذلك تمهيدًا لإعلان الخبر لوسائل الإعلام في الوقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).