مرحلة جديدة: إسرائيل تنوي إجبار إيران على الخروج من سوريا

2020/05/01 | 02:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “يبدو أن قائد الجيش الإسرائيلي قد أقرّ بضلوع بلاده في الغارات الأخيرة في سوريا، محذراً من تصعيد حملة شبه سرية ضد إيران”، هكذا.افتتحت “ذا تايمز أوف إسرائيل” مقالاً عن مستجدات الأحداث بين البلدين.ولم…

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