وسائل إعلام سورية: غارة إسرائيلية على أهداف في الجولان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت شركة لالتقاط الصور عبر الأقمار الصناعية، عن صور حديثة، تظهر مدخلا لطابق يقع تحت الأرض قرب العاصمة السورية دمشق، على صلة بفيلق القدس الإيراني، وفقا لما نقلته الشركة عن وسائل إعلام عبر حسابها بتويتر.والتقطت شركة "إميدج سات" الإسرائيلية صورا في 27 أبريل، تظهر مدخلا في قاعدة المزة الجوية العسكرية قرب دمشق، وأدلة على تعرض الطابق تحت الأرض لغارة جوية إسرائيلية بالإضافة إلى أهداف أخرى الاثنين.

#Thread, 1/4: #ISI #intelligence report reveals evidence of an attack (27 April 2020) in #AlMazzeh #Military #Airport, #Damascus, focused on the entrance to an underground level, possibly affiliated with #Iran|ian #QudsForce and the Shiite militias.#Syria #Damascus pic.twitter.com/VfvWCMNUAp— ImageSat Intl.



(@ImageSatIntl) April 30, 2020

وأشارت الشركة في تغريدة لها، إن الهجوم استهدف مدخل طابق تحت الأرض يبعد نحو 100 متر عن مقر تم استهداف سابقا في 19 نوفمبر 2019، فيما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن المقر يتبع فيلق القدس الإيراني وميليشيات شيعية أخرى.

2/4: The attack focused on the entrance to an underground level, located less than 100 meters from a Headquarters attacked a few months ago (19 November 2019) which according to media reports is affiliated with #IRGC #QudsForce and the Shiite militias.#Syria #Damascus pic.twitter.com/EIgbD0XybM— ImageSat Intl.



(@ImageSatIntl) April 30, 2020

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد أعلن الاثنين عن مقتل أربعة مقاتلين موالين للنظام السوري وإيران، بجانب ثلاثة مدنيين جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت القاعدة.

ونادرا ما يسقط قتلى مدنيون في الغارات الإسرائيلية في سوريا.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية صباح الاثنين مناطق في محيط دمشق، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي والمرصد السوري لحقوق الإنسان.



إلا أنه ردا على سؤال لوكالة فرانس برس رفض متحدث باسم الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.

وأوضح المرصد السوري أن الغارات استهدفت "مقرات ومواقع للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني والمليشيات الموالية لها من جنسيات سورية وغير سورية جنوب وجنوب غرب دمشق"، مشيرا إلى أنها أسفرت عن مقتل أربعة مقاتلين من تلك المجموعات من دون أن يتمكن من تحديد جنسياتهم.

وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

وفي الـ 20 من الشهر الحالي، قتل تسعة عناصر من مجموعات موالية لقوات النظام وحليفتها إيران جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة تدمر في وسط سوريا، وفق حصيلة للمرصد السوري.

ومنتصف الشهر نفسه، استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة تابعة لحزب الله، الذي يقاتل منذ عام 2013 بشكل علني إلى جانب قوات النظام، عند الجانب السوري من الحدود مع لبنان من دون أن تسفر الضربة عن سقوط قتلى.

وتكرر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.

