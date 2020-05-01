داعش يستعيد نشاطه مستغلاً الفراغ في الصحراء السورية

2020/05/01 | 02:38 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثّف المقاتلون المرتبطون بتنظيم “داعش” هجماتهم خلال الأسابيع الأخيرة ضدّ القوات الحكومية والمدنيين في المنطقة الصحراوية في سوريا.ويعتقد الخبراء أن مقاتلي التنظيم يمثلون اليوم تهديداً كبيراً عبر الصحراء، بعد عامٍ من إعلان التحالف الدولي…

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