وزارة الثقافة تصدر بيانا بشأن المسلسل الدرامي (بنج عام)

2020/05/01 | 02:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الثقافة بيانا بخصوص الضجة الحاصلة، بشأن المسلسل الدرامي بنج عام.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه “تتابع وزارة الثقافة والسياحة والآثار باهتمام بالغ ما أثير من ضجة بشأن المسلسل الدرامي الانتقادي (بنج عام) الذي يعرض على قناة utv ولا سيما الحلقة التي تناولت مأساة الطائفة الايزيدية المحترمة التي تشكل مع […]

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