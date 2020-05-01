الشركات النفطية الأجنبية العاملة في العراق ترفض تخفيض انتاجها لتطبيق اتفاق أوبك +

2020/05/01 | 02:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

قالت وكالة رويترز، ان الشركات الأجنبية العاملة في العراق، رفضت حتى الآن تخفيض دعوات تخفيض الإنتاج لتنفيذ اتفاق أوبك + البالغة اكثر من مليون برميل يوميا.





وبدأت اليوم الجمعة، تنفيذ اتفاق أوبك + الذي اتفقت عليه الدول النفطية في أوبك + واتفقت الدول على خفض 23٪ من انتاجها.





ووفقا لوكالة رويترز، التي نقلت عن مصادر بالقطاع النفطي العراقي، إن العراق سيواجه صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يوميا أو 23 بالمئة اعتبارا من مايو أيار في إطار اتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين، وإن بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات.

وتنتج شركات نفط كبرى مثل بي.بي وإكسون موبيل وإيني نصيب الأسد من الإنتاج العراقي ورفضت حتى الآن الدعوات للخفض، مما دفع مسؤولين عراقيين لمراجعة خيارات مثل الطلب من الشركات أن تقوم بتبكير أعمال صيانة للحقول.

وقال مسؤول كبير بشركة نفط البصرة يشارك في المفاوضات ”المحادثات مع الشركات الأجنبية ما زالت مستمرة ونسعى للتوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج بدون أن تترتب أعباء مالية على العراق“.

وقال المسؤول الكبير إن المحادثات تركز على كمية الخام التي يتعين على كل شركة خفضها والجدول الزمني.

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