ترامب يحدد مصدر فيروس كورونا

2020/05/01 | 02:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد الرئيس الايركي دونالد ترامب، مصدر فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

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