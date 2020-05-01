فاتح ماي 2020... - أحمد بيان

2020/05/01 | 03:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_بيان تزداد الصورة قتامة، ونزداد عزما وصمودا...بذريعة مواجهة الوباء "كوفيد-19"، وتحت مظلة التعاون الطبقي التي تطبل لها الأحزاب السياسية الرجعية، يمعن النظام في القمع والتشريد والتجويع...



فحالة "الحجر الصحي" منذ البداية تمت ترجمتها على أرض الواقع كطوارئ سياسية يمنع أثناءها التغريد خارج سرب الإجماع المسموم.



لقد عمق الحجر معاناة الطبقة العاملة.



فوجد العمال أنفسهم بين مطرقة التجويع والتشريد وسند ......





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