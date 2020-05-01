مخاطباً الأسد مباشرة بفيديو نادر… رامي مخلوف: «أنا تعبت»

2020/05/01 | 03:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد رجل الأعمال الأبرز في سوريا رامي مخلوف تسجيلاً مصوراً يتحدث فيه عن «معاناته» بسبب إجراءات حكومية جديدة بحق شركته “سيرياتل”، معلنا استعداده إلى التعاون مع السلطات.وقال مخلوف…

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