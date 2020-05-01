ترامب يربط انتشار فيروس كورونا بمختبر صيني ويتوعّد بفرض رسوم على بكين

2020/05/01 | 03:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه يُفكّر في فرض رسوم عقابيّة على الصين، بعدما قال إنّه اطّلع على أدلّة تشير إلى أنّ فيروس كورونا المستجدّ مصدره مختبر صيني في ووهان كان اتُهم في الآونة الأخيرة بالافتقار إلى الشفافيّة.توازياً، تجاوزت الوفيّات العالميّة الناجمة من الفيروس 230 ألفاً الخميس، حسب حصيلة […]

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