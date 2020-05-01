بريطانيا تجري تجارب على لقاح محتمل لفيروس كورونا المستجد

2020/05/01 | 03:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – وقّعت مجموعة أسترازينيكا البريطانية للدواء اتّفاق شراكة مع جامعة أوكسفورد لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا يجري العمل على اختباره سريريا في بريطانيا، وفق ما أعلن الطرفان الخميس.وبدأت الأسبوع الماضي التجارب السريرية على اللقاح المحتمل الذي طوّره معهد جينير في أوكسفورد.وقد تطوّع مئات الأشخاص ليكونوا جزءا من الدراسة التي تلقّت […]

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