مروحيات إسرائيلية تطلق صواريخ على مواقع في جنوب سوريا 

2020/05/01 | 03:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق,-(أ ف ب) – أفادت وسائل إعلام سوريّة رسميّة بأنّ مروحيّات إسرائيليّة أطلقت ليلًا صواريخ على مواقع في جنوب سوريا، بعد أيّام على ضربات جوّية مماثلة اتّهمت دمشق إسرائيل بتنفيذها.وشنّت إسرائيل منذ بداية الحرب في سوريا مئات الغارات على هذا البلد، مستهدفةً قوّات النظام وعناصر تابعين لقوّات إيرانيّة حليفة ومقاتلين من حزب الله اللبناني.[…]

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