علماء يحددون استراتيجيات منع انتشار كورونا في العالم

2020/05/01 | 04:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلل العلماء البرازيليون الذين يدرسون نظرية الفوضى، بيانات انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، والاستراتيجيات التي تساعد على منع انتشار المرض.

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