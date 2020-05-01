2020/05/01 | 04:19 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أحالت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، الى الإدعاء العام....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحالة وزير الصحة العراقي إلى الادعاء العام
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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