إحالة وزير الصحة العراقي إلى الادعاء العام

2020/05/01 | 04:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحالت لجنة الصحة والبيئة النيابية العراقية، وزير الصحة والبيئة، جعفر صادق علاوي، الى الإدعاء العام....

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