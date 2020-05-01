صالح يؤكد ضرورة الوصول الى حلول جذرية للمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية

2020/05/01 | 04:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

اكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، على ضرورة الوصول الى حلول جذرية للمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "استقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، وفد حكومة إقليم كردستان، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، "ضرورة تضافر الجهود من أجل الوصول الى حلول جذرية للمسائل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية استناداً إلى الدستور والقانون"، مشيراً الى ان "قضية الموازنة ومعيشة المواطنين يجب ان لا تكون مرهونة بالاعتبارات السياسية، وأن الحلول تأتي عبر التفاهم الجدّي والرغبة المشتركة للوصول إلى حلول مستندة الى المصلحة الوطنية".

وفيما يخص الواردات وقانون النفط والغاز، أضاف رئيس الجمهورية، أن "من الضروري الوصول الى تفاهمات تفضي الى حل جذري لكل القضايا والابتعاد عن الخلافات السياسية والاجتهادات الشخصية، مشدداً على أن "الدستورهو الضمان للحفاظ على حقوق العراقيين".

وبشأن رواتب موظفي إقليم كردستان، أوضح السيد الرئيس، أن ه"ذه المسألة الحساسة والمتشابكة تحتاج الى معالجات سريعة".

وأكد صالح لوفد الإقليم ايضاً "ضرورة الالتزام التام بالشفافية من أجل تسوية المسائل المالية في جميع انحاء العراق وإقليم كردستان بالاعتماد على قانون الموازنة الذي وضع آلية واطاراً للحفاظ على الحقوق والواجبات"، مشيراً الى أن "رواتب الموظفين في الإقليم هي حقوق دستورية يجب عدم المساس بها بسبب الخلافات والصراعات السياسية، لانها حق لجميع المواطنين في العراق".

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