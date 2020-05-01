الأول من أيار: أفكارٌ ومهام - معن بشور

2020/05/01 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#معن_بشور يُطلّ الأول من أيار هذا العام، وعمّال العالم بأسره، وعمّال لبنان خصوصاً، يواجهون ظروفاً اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة في ظلّ استغلال الظروف المحيطة بجائحة «كورونا»، في محاولات تقوم بها الطبقات المهيمنة على الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالم، لكي تحمّل الطبقة العاملة ومعها الطبقات الشعبية والوسطى، مسؤولية الفشل الذريع الذي أصاب النظام الرأسمالي بتجلّياته المتوحّشة الذي لم يفشل في تحقيق العدالة ......





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