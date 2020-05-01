2020/05/01 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدنان_الصفار 1- بدايات الحراك العمالي في العراقعام 1916 تحرك العمال في شركة بيت لنج الانجليزية مطالبين بانصاف حقوقهم، اذ قدم عمال الدوكيارد في البصرة بعريضة الى الشركة يطالبون برفع الحيف عنهم وذلك بمساواتهم بالعمال الأجانب من ناحية الأجور والإجازات ، الا ان الشركة رفضت مطاليب العمال اذ كانت مسندة من قبل قوات الاحتلال، ومع ذلك كان رد العمال القيام بالإضراب، فكان إضراباً عفوياً يدل على إصرار العم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حول الحركة النقابية ونضالات العمال في العراق - عدنان الصفار) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حول الحركة النقابية ونضالات العمال في العراق - عدنان الصفار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).