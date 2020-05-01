كارل ماركس والجائحة - علي طه

2020/05/01 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علي_طه كشفت الأزمة الصحية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها البشرية اليوم عن الشروخ والتناقضات العميقة في النظام الرأسمالي العالمي.



وبما أن كارل ماركس كان أهم من حلل نمط الإنتاج الرأسمالي وطبيعة أزماته وضرورة تجاوزه، سنحاول فيما يلي الاستفادة من بعض أفكار ماركس حول الرأسمالية في فهم الأزمة الحالية.الإنسان والطبيعةطرح ماركس رؤية فلسفية متكاملة حول علاقة الإنسان بالطبيعة.



هذه العلاقة بالنس ......





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