العوادي ينفي ترشيحه لمنصب وزاري في حكومة العراق الجديدة

2020/05/01 | 07:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى القائم بأعمال السفارة العراقية في التشيك احسان العوادي، الخميس، ترشيحه لمنصب وزاري في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي....

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