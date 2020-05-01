رئيس اقليم كوردستان يهنئ العمال ويوجه رسائل

2020/05/01 | 07:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان بيوم العمال العالمي، عمال كوردستان ونقاباتهم ومنظماتهم، وعمال العراق والعالم.وقال في بيان، إن عمال كوردستان هم الساعد الفعال الذي لا يعرف الكلل ويلعبون الدور البنّاء المشهود في إعمار البلد وهو شاخص دوما وموضع تقدير واحترام.واضاف "في هذه الذكرى المباركة، نجدد التأكيد على دعمنا الكامل لحقوقهم ومطالبهم القانونية والنقابية المشروعة، والحياة اللائقة وظروف العمل المناسبة للعمال وتحقيق الرفاهية لهذه الطبقة الكادحة وكل شعب كوردستان".وتابع رئيس اقليم كوردستان، "نرجو أن يتجاوز بلدنا والعالم في أقرب وقت هذه الضائقة والأزمات التي نجمت عن وباء كورونا والتي كان لها وللأسف آثار سيئة على الأوضاع المعيشية للجميع وخاصة العمال والكادحين، على أمل أن نحيي هذه الذكرى في السنة القادمة في ظل ظروف أفضل".

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