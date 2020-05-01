12 - الله .. يقود المجرمين !! - ابراهيم الجندي

2020/05/01 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ابراهيم_الجندي الحلقة الثانية عشرة : الأنعام 118 - 127(118) فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآَيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ1- المعنى : فكلوا ..



الفاء لوصل الاية بما قبلها ( إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ) / الانعام 117 ، أي لا تتبعوا من يضلون عن سبيل الله و يحللون الحرام ويحرمون الحلال ، فلا تأكلوا الميتة وكلوا ما ذبح وذكر اسم الله عليه ، إن كنتم بآيات ال ......





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