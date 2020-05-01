الصين ترفض مشاركة الصحة العالمية في التحقيق بظهور كورونا

2020/05/01 | 08:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين، غودين غاليا، أن السلطات الصينية ترفض بشكل مستمر الطلبات التي تقدمها المنظمة العالمية للمشاركة في التحقيق بظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

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