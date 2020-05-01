2020/05/01 | 08:27 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت خلية الاعلام الامني في العراق الخميس، عن سقوط أربع قنابر هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في الانبار....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط 4 قنابر هاون في محافظة الانبار العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط 4 قنابر هاون في محافظة الانبار العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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