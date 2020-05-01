سقوط 4 قنابر هاون في محافظة الانبار العراقية

2020/05/01 | 08:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني في العراق الخميس، عن سقوط أربع قنابر هاون خلف مديرية الطرق الخارجية في الانبار....

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