الفتح: القوى السياسية اجتمعت على تخويل الكاظمي باختيار كابينته الوزارية

2020/05/01 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس كتلة السند الوطني، النائب أحمد الأسدي،الجمعة، تخويل الرئيس المكلف ، مصطفى الكاظمي باختيا...





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