الساعدي: اميركا عملت على تفعيل “القبة الحديدية” بعد تركيز تواجدها في بعض القواعد

2020/05/01 | 09:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، الجمعة، تفعيل منظومة القبة الحديدية الاميركية في القواعد العسكرية التي تتواجد فيها القوات الامريكية داخل العراق، لافتا الى ان ادخال مثل هكذا منظومة للعراق يجب ان يخضع للموافقات الحكومية.وقال الساعدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “ القوات الاميركية تعمل على اعادة ترتيب اوراق داعش الارهابي […]

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