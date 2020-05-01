ليفربول يرد على تصريحات بخصوص إلغاء الدوري

2020/05/01 | 09:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب نادي ليفربول الإنجليزي في بيان رسمي، عن استيائه من التصريحات التي أدلى بها رئيس بلدية ليفربول، جو أندرسون، بشأن مصير الدوري الإنجليزي الممتاز،.

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