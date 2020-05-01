الاردن تتسلم منطقة “المغر” من الاحتلال بشكل رسمي

2020/05/01 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت مساء امس الخميس الفترة الإضافية التي منحتها المملكة الاردنية للمزارعين الإسرائيليين لحصاد ما كانوا زرعوه من محصول في منطقة الغمر قبل إنهاء العمل بالملحق الخاص في معاهدة السلام الذي كان سمح لإحتلال بزراعة المنطقة وفق نظام خاص.أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية انتهاء الفترة الإضافية التي منحتها للمزارعين الاسرائيليين.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية […]

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