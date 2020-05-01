مصادر: قطاع النفط في العراق سيواجه صعوبات لخفض الإنتاج بنسبة 23%

2020/05/01 | 09:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة “رويترز”، عن مصادر عراقية، قولها إن العراق سيواجه صعوبات في خفض إنتاج النفط الذي أفضى إليه اتفاق منظمة “أوبك” الأخير.وقالت المصادر، ان العراق سيواجه صعوبات لخفض معدل إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يوميا أو 23%، اعتبارا من شهر مايو، في إطار اتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين.وأضافت، أن بغداد لم تتوصل […]

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