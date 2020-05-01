طقس يحمل مفاجآت.. منخض من أصول أوروبية يهبط في أجواء العراق

2020/05/01 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادمن المتوقع ان يتأثر طقس العراق، اليوم الجمعة، بمنخفضين جويين الاول منخفض سطحي قادم من البحر الاحمر والثاني منخفض قادم من تركيا ذو أصول أوروبية، لتكون الاجواء صافية الى غائمة جزئيا عدا مناطق شمال البلاد.وذكر المتنبئ الجوي علي الموسوي في تدوينة، اطلعت عليها “العهد نيوز” ،ان “من المتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفضين جويين […]

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