اليوم.. تسيير رحلة إلى ستوكهولم لإجلاء 95 مواطناً عراقياً

2020/05/01 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادنشرت سلطة الطيران المدني العراقي، التوقيتات الخاصة بالرحلات الجوية لليوم الجمعة، الخاص بإجلاء المواطنين العراقيين، حسب التوقيتات الزمنية لعدد الرحلات الجوية والدول التي سيغادرون منها باتجاه مطاراتنا المحلية في البلاد.وتأتي هذه الرحلات الاستثنائية استناداً لقرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.التوقيتات الزمنية لرحلات إجلاء مواطنينا العراقيين:-ستوكهولم – البصرة، وقت الوصول الساعة 7 مساءً، […]

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