مصرف الرافدين يطلق سلفة 25 مليون دينار الكترونيا

2020/05/01 | 09:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن مصرف الرافدين ان التقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف يكون عن طريق المنصة الالكترونية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان انه تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة ٢٥ مليون دينار حيث بإمكان الموظف التقديم عليها عن طريق الموبايل وبواسطة الرابط التالي https://qi.iq/loans .مشيرا الى ان المصرف استخدم التكنولوجيا الحديثة المتطورة لهذه المنصة وعلى الموظفين الاستفادة من هذه التقنية الالكترونية للحصول على السلفة

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