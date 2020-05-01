المرشدي: الصراع الاقليمي كان عاملا رئيسيا في ازمة اختيار رئيس الوزراء

2020/05/01 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد عضو مجلس النواب النائب اسعد المرشدي، ان الصراع الاقليمي كان واضحا في تسمية رئيس الوزراء الجديد، لافتا الى ان ذلك الصراع كان عاملا رئيسيا في خلف ازمة اختيار المكلف بتشكيل الحكومة.وقال المرشدي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “معظم الكتل السياسية لن توافق على المرشح المقدمين للكابينة الوزارية الا ان يكونوا متعاونين […]

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