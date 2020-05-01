اصابة مقاتلين اثنين من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهما غربي الانبار

2020/05/01 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ الانبار

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن سقوط اربع قنابر هاون في الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "أربع قنابر هاون سقطت خلف مديرية الطرق الخارجية في منطقة الكيلو 110 بمحافظة الأنبار ضمن قاطع

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، حصيلة جديدة لعدد مخالفات تطبيق حظر التجوال في العاصمة.

وذكر بيان صادر عن العمليات ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم 17 آذار ولغاية اليوم 30 نيسان، وخلال عملية تطبيق

بغداد اليوم - بغداد

خاطب جهاز الأمن الوطني مكتب رئيس الوزراء، لإحالة ملف فساد بوزارة التجارة إلى لجنة الامن الغذائي في هيأة النزاهة الاتحادية.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من الجهاز موجهة إلى مكتب رئيس الوزراء، ذكرت أن جهاز الأمن الوطني

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