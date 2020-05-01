الرافدين يطلق التقديم على سلفة الـ 25 مليون للموظفين الكترونياً

2020/05/01 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة (01 ايار 2020)، ان التقديم على سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي دوائر الد...





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