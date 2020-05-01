لاعب من أصول مغربية يقرض فريقا بلجيكيا 3 ملايين يورو

2020/05/01 | 09:52 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

قام لاعب الوسط البلجيكي من اصول مغربية، مروان فلايني بإقراض مبلغ 3 ملايين يورو لنادي بداياته ستاندار دو لييج، الذي يعاني راهنا صعوبات مالية، بحسب ما ذكرت صحف بلجيكية.

وبحسب "أ ف ب"، فإن فلايني (32 عاما)، لاعب شاندونغ لونينغ الصيني حاليا ومانشستر يونايتد الإنجليزي سابقا، يسير على خطى مواطنه أكسل فيتسل، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني، الذي استثمر أيضا في الشركة المالكة للنادي "إيموبيليار ستاندار دو لييج".

وبحسب يومية "لا درنيير أور"، امتلك فيتسل أخيرا 45% من الملعب المتوقع خضوعه لعملية تجديد كبيرة في السنوات المقبلة.

وكان الاتحاد البلجيكي رفض في 8 نيسان تجديد الرخصة الاحترافية لستاندار، لعدم ملاءمته ماليا، ودون هذه الرخصة، سيتقهقر بطل الدوري البلجيكي عشر مرات إلى درجات الهواة.

واستأنف ستاندار أمام محكمة التحكيم الرياضية البلجيكية، ويتوقع أن ينال رخصته بمساعدة فلايني ومستثمرين آخرين، بحسب وكالة "بلغا".



وستصدر محكمة التحكيم قرارها في 5 مايس.

بغداد اليوم - متابعة

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي، بيانا رسميا، الخميس، رفض من خلاله تصريحات جو أندرسون، عمدة المدينة والتي طلب من خلالها عدم استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصرح عمدة مدينة ليفربول في مقابلة صحفية، إنه لا يرغب في است

بغداد اليوم/ بغداد

اجتمعت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم اليوم الخميس، عبر السكايب مع اعضاء من الاتحادين الدولي و الاسيوي وعضو مكتب فيفا في دبي، للاطلاع على اخر الخطوات التي قامت بها التطبيعية منذ استلامها مهمة ادارة ملف ات

بغداد اليوم - متابعة

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس متهم بتسريب نتائج اختبارات زميله الأرجنتيني باولو ديبالا لفيروس كورونا المستجد، والتي جاءت جميعها إيجابية في الفترة الماضية.

وتعرض باولو ديبالا للإصابة بفير

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