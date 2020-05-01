مصرف الرافدين: التقديم على سلفة الـ 25 مليون للموظفين يتم عبر المنصة الالكترونية

2020/05/01 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، ان التقديم على سلفة ٢٥ مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف يكون عن طريق المنصة الالكترونية.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، انه تم إطلاق المنصة الالكترونية للموظفين الراغبين بمنح سلفة ٢٥ مليون دينار حيث بإمكان الموظف التقديم عن طريق الموبايل […]

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