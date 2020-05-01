أغويرو يعارض استئناف الدوري الإنجليزي

2020/05/01 | 09:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..انضم النجم الأرجنتيني الدولي سيرخيو أغويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي لكتيبة المعارضين لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي أعربت عن مخاوفها بشأن خطط استئناف الموسم وإقامة مباريات البطولة بدون جماهير.وأكد أغويرو في تصريحات أدلى بها لصحيفة (ديلي ميل) البريطانية يوم الخميس أن اللاعبين يخشون مخاطر العودة لكرة القدم خلال أزمة […]

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