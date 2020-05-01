مدير مستشفى الكندي يزف بشرى بشأن كورونا

2020/05/01 | 09:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير مستشفى الكندي التعليمي سالم البهادلي ان التشخيص المبكر لفيروس كورونا يسهم في تجاوز الأزمة، فيما بين ان المعطيات تؤشر الى قرب الانتصار على الوباء.

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