الرافدين يوضح آلية التقديم على سلفة الـ25 مليون دينار

2020/05/01 | 09:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، أن التقديم على سلفة الـ 25 مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف يكون عن طريق المنصة الالكترونية.

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