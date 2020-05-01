ترامب يفكر في فرض رسوم عقابية على الصين

2020/05/01 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّه يفكّر في فرض رسوم عقابية على الصين، بعدما قال إنه اطلع على أدلة تشير إلى أن فيروس كورونا الجديد مصدرهُ مختبر صيني في ووهان اتُهم في الآونة الأخيرة بالافتقار إلى الشفافية.ورداً على مراسل في البيت الأبيض سأله هل أنه اطلع على أدلة تجعله يعتقد جدياً أن معهد […]

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