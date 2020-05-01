تقرير يحدد صفقات ريال مدريد وموقف كيليان مبابي

2020/05/01 | 10:02 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر موقع "ديفنسا سنترال" المهتم بأخبار ريال مدريد أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يفكر في مستقبل الميرنغي ويملك أولويات واضحة ويعرف أن هناك صفقات صعبة.

وحسب الموقع فإن رئيس ريال مدريد وضع 3 صفقات ضمن أهدافه في صيف 2021 ويعتبرها سهلة التحقيق.

ووضعت إدارة ريال مدريد على الطاولة عدة تقارير تخص عدة نجوم لدراستها، وأغلبها للاعبين شباب وخرجت بخلاصات توضح مواقف الصفقات، ووفقا للموقع فأزمة انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي والذي تهدد بأزمة اقتصادية دفعت الفريق لدراسة المشاكل التي تعيق أيضا التوصل لاتفاق مع الصفقات الثلاث.

وتهم الصفقة الأولى الفرنسي إدواردو كامافينغا (17 عاما) لاعب رين الفرنسي والذي أعطى زيدان موافقة على ضمه وستكون الصفقة سهلة في صيف 2021.

وتأهل رين لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وتوصل لقناعة تامة بالحفاظ على نجمه لموسم إضافي وفي نهايته سيكون حرا للرحيل.

ويعتبر ريال مدريد المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو (21 سنة) لاعب لايبزيغ الألماني المدافع المثالي لتعويض الفراغ الذي سيتركه العميد سيرجيو راموس في المستقبل بعد اعتزاله أو نهاية عقده.

وفتح راموس الباب أمام تمديد عقده وسيكون صيف 2021 مناسبا لريال مدريد لضم المدافع الشاب الفرنسي ليكون خلفا للقائد الإسباني.

فيما يعتبر النرويجي إيرلينغ هالاند (19 عاما) مهاجم بروسيا دورتموند هدف ريال مدريد لتعزيز هجومه بالنظر للإحصائيات التي حققها منذ بدايته الاحترافية وخاصة في الموسم الحالي حيث سجل 40 هدفا في 33 لقاء.

ويفضل المهاجم النرويجي الاستمرار في فريقه الألماني موسما آخر؛ ليتطور ويكبر أكثر وفي صيف 2021 سيكون هناك شرط جزائي لضمه يبلغ 75 مليون يورو ولن يكون عائقا أمام ريال مدريد.

وأكد موقع "ديفنسا سنترال" أن ملف المهاجم الفرنسي كيليان مبابي يبقى مفتوحا لغاية صيف 2022 موعد نهاية عقده، ويبقى قرار التعاقد معه صيف 2021 مرهونا بموقف باريس سان جيرمان.

وقد يكلف المهاجم الفرنسي ريال مدريد 180 مليون يورو في حال التعاقد معه قبل نهاية عقده، ويملك الفريق الإسباني الأفضلية؛ لأن المهاجم الفرنسي مستعد للتوقيع مع ريال مدريد والانتقال للعاصمة الإسبانية.

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