2020/05/01 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة ..انتقد النائب محمد صاحب الدراجي، العملية السياسية في العراق، مشبهاً إياها بكأس العالم.
ونشر الدراجي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تابعته المستقلة، قائلاً: “في عالم كرة القدم، هناك منتخبات وطنية تفعل المستحيل لتشارك ببطولة كأس العالم وعندما تصل يكون أداءها مخزي وتخسر جميع المباريات بطريقة مذلة بحيث انها لولم تشارك لكان اشرف لسمعتها”.
في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدراجي : العملية السياسية بالعراق تشبه كأس العالم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونشر الدراجي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تابعته المستقلة، قائلاً: “في عالم كرة القدم، هناك منتخبات وطنية تفعل المستحيل لتشارك ببطولة كأس العالم وعندما تصل يكون أداءها مخزي وتخسر جميع المباريات بطريقة مذلة بحيث انها لولم تشارك لكان اشرف لسمعتها”.
في […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدراجي : العملية السياسية بالعراق تشبه كأس العالم) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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