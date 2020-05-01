الدراجي : العملية السياسية بالعراق تشبه كأس العالم

2020/05/01 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..انتقد النائب محمد صاحب الدراجي، العملية السياسية في العراق، مشبهاً إياها بكأس العالم.ونشر الدراجي عبر حسابه الرسمي على “تويتر” تابعته المستقلة، قائلاً: “في عالم كرة القدم، هناك منتخبات وطنية تفعل المستحيل لتشارك ببطولة كأس العالم وعندما تصل يكون أداءها مخزي وتخسر جميع المباريات بطريقة مذلة بحيث انها لولم تشارك لكان اشرف لسمعتها”.في […]

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