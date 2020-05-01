توقع صيف حار في موسكو وما حولها

2020/05/01 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..توقعت هيئة الأرصاد الجوية الروسية بأن يشهد القسم الأوروبي من روسيا درجات حرارة مرتفعة في فصل الصيف القادم.ويقول بيان للهيئة بالخصوص: “وفقًا للتطورات المتوقعة من قبل الخبراء، ينتظر حدوث عدم تجانس كبير في درجات الحرارة والرطوبة”، وفي نفس الوقت لا يزال من الصعب تحديد توقيت ومكان الأجواء الساخنة.ويقول الخبراء أن التوقعات […]

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