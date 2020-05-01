خبير امني: القوات الاميركية تعمل على اعادة ترتيب اوراق داعش الارهابي في العراق

2020/05/01 | 10:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادحذر الخبير الامني امير عبد المنعم الساعدي، اليوم الجمعة، تفعيل منظومة القبة الحديدية الاميركية في القواعد العسكرية التي تتواجد فيها القوات الامريكية داخل العراق، لافتا الى ان ادخال مثل هكذا منظومة للعراق يجب ان يخضع للموافقات الحكومية.وقال الساعدي، ان “ القوات الاميركية تعمل على اعادة ترتيب اوراق داعش الارهابي في العراق من اجل […]

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