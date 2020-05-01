العراق يواجه صعوبات بخفض إنتاج النفط مليون برميل يومياً

2020/05/01 | 10:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..قالت مصادر بالقطاع لوكالة رويترز، الجمعة، إن العراق سيواجه صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يوميا أو 23 بالمئة اعتبارا من مايو أيار في إطار اتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين، وإن بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع شركات النفط العالمية بشأن أماكن التخفيضات.وتنتج شركات نفط كبرى مثل […]

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