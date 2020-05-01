بيانات أولية: انخفاض واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام 16% على أساس سنوي في نيسان

2020/05/01 | 10:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أظهرت بيانات أولية من وزارة التجارة والصناعة والطاقة يوم الجمعة أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام انخفضت 16 بالمئة في أبريل نيسان إلى 80.4 مليون برميل يوميا مقارنة مع مستواها قبل عام.

وستصدر مؤسسة النفط الوطنية الكورية البيانات النهائية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

* أرقام فعلية

ملحوظة: الوزارة لا تنشر توزيع الواردات من حيث بلد المنشأ.



إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام انخفض 3.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس آذار إلى 84.1 مليون برميل، وفقا لبيانات مؤسسة النفط الوطنية.

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