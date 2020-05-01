2020/05/01 | 10:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أفاد تقرير لوكالة “رويترز”، بإن العراق سيواجه صعوبات في خفض إنتاج النفط الذي أفضى إليه اتفاق منظمة “أوبك” الأخير.وقالت مصادر عراقية للوكالة، إن “العراق سيواجه صعوبات لخفض إنتاج النفط بمعدل قياسي قدره مليون برميل يوميا أو 23%، اعتبارا من مايو/ ايار، في إطار اتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين”.وأضافت أن “بغداد […]

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