2020/05/01 | 10:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من الرافدين إلى الموظفين: 25 مليون دينار بضغطة واحدة عبر ‘الموبايل’ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/01 | 10:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من الرافدين إلى الموظفين: 25 مليون دينار بضغطة واحدة عبر ‘الموبايل’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من الرافدين إلى الموظفين: 25 مليون دينار بضغطة واحدة عبر ‘الموبايل’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).